Кандидат от партии Эрдогана проиграл на повторных выборах мэра Стамбула

Оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу победил на повторных выборах мэра Стамбула, которые прошли вчера, 23 июня. После подсчета более 99 процентов бюллетеней представитель Народно-республиканской партии (НРП) Имамоглу набрал 54 процента голосов избирателей. Ближайший из соперников, претендент от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, получил немногим более 45 процентов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил оппозиционного политика, подчеркнув, что речь идет о неофициальных результатах. Турецкий народ "вновь продемонстрировал свою волю", заявил глава государства.

Имамоглу расценил свою победу как "новое начало" для Турции. Он заявил, что готов представить Эрдогану "дорожную карту" по развитию Стамбула, а также "работать в гармонии" с президентом, чтобы "решать наиболее назревшие проблемы" города. В свою очередь, экс-премьер признал свое поражение и пожелал сопернику успехов.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков.

Высшая избирательная комиссия аннулировала результаты