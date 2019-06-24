Пропавший мужчина с собакой найдены в 30 километрах от дома

Об исчезновении Тоомаса в Центр тревоги его близкие сообщили вчера около десяти часов вечера. Он вечером вместе с собакой в деревне Мийла пошел гулять в ближайший лес, но так и не вернулся домой. Телефон он с собой не взял.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Йоэля Алла, вчера были развернуты поиски на местности. «Местность, где он обычно гулял, прочесали, также эти районы проверили с помощью дрона. В 2.30 ночи к поискам присоединился вертолет, но безрезультатные поиски были завершены в четыре часа утра. Сегодня утром поиски продолжились, вновь задействовали и вертолет», - говорит Алла.

Сегодня в 17 часов полиция сообщила, что пропавший был найден живым и здоровым. "Благодаря сообщениями внимательных граждан мужчину и его собаку сегодня днем удалось найти живым и здоровым в деревне Роэла в Ляэне-Вирумаа, что в почти 30 километрах от его дома. Сейчас выясняется, как мужчина с собакой так далеко ушел от дома", - говорит Алла.