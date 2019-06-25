Фото: продается идеальная дача для жителей столицы

Если вы живете в Таллинне и мечтаете о маленьком домике, утопающем в цветах и окруженном яблоневым садом, то эта дача для вас, предлагает портал Kodustiil.
Построенная в 1995 году в Луйге,в Харьюмаа, ждет вас симпатичная небольшая дачка, в которой можно жить с апреля по октябрь. Общая площадь дома 98 м2, но второй этаж пока нежилой.
Соседи в домах на соседних участках проживают круглогодично, поэтому и ваш домик будет под присмотром.
Если приобретение дачи не кажется вам привлекательным событием или не очень понравился сам дом, то рассмотрите хорошую возможность для инвестиции, так как на этом участке можно вести жилищное строительство и построить дом для круглогодичного проживания.
На участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники, есть два парника, надворные постройки и колодец для полива сада. До города ехать всего четверть часа.
Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.