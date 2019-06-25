Вт, 25.06.2019
Я не вымогал у Тедера взяток и не брал их, что бы он ни говорил. Эдгар Сависаар

Фото: продается идеальная дача для жителей столицы

ФОТО: KV.EE

Если вы живете в Таллинне и мечтаете о маленьком домике, утопающем в цветах и окруженном яблоневым садом, то эта дача  для вас, предлагает портал Kodustiil

Построенная в 1995 году в Луйге,в Харьюмаа, ждет вас симпатичная небольшая дачка, в которой можно жить с апреля по октябрь. Общая площадь дома 98 м2, но второй этаж пока нежилой.

Соседи в домах на соседних участках проживают круглогодично, поэтому и ваш домик будет под присмотром. 

ФОТО: KV.EE

Если приобретение дачи не кажется вам привлекательным событием или не очень понравился сам дом, то рассмотрите хорошую возможность для инвестиции, так как на этом участке можно вести жилищное строительство и построить дом для круглогодичного проживания. 

На участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники, есть два парника, надворные постройки и колодец для полива сада. До города ехать всего четверть часа. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся  на портале недвижимости KV.EE. 

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