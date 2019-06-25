Фото: продается идеальная дача для жителей столицы

Построенная в 1995 году в Луйге,в Харьюмаа, ждет вас симпатичная небольшая дачка, в которой можно жить с апреля по октябрь. Общая площадь дома 98 м2, но второй этаж пока нежилой.

Соседи в домах на соседних участках проживают круглогодично, поэтому и ваш домик будет под присмотром.

ФОТО: KV.EE

Если приобретение дачи не кажется вам привлекательным событием или не очень понравился сам дом, то рассмотрите хорошую возможность для инвестиции, так как на этом участке можно вести жилищное строительство и построить дом для круглогодичного проживания.

На участке растут плодовые деревья и ягодные кустарники, есть два парника, надворные постройки и колодец для полива сада. До города ехать всего четверть часа.

ФОТО: KV.EE