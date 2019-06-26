Галерея: черно-белая квартира в Стокгольме

А вы бы отважились жить в доме, в котором некоторые помещения полностью черные? Хозяевам этой квартиры в Стокгольме такой расклад явно по душе. Переступая через порог квартиры, сразу же оказываешься в черном коридоре, который ведет в не менее черную кухню. Обратите внимание, как оригинально здесь оформлена стойка для бокалов: на нее направлен луч света, который, отражаясь в стекле, красиво рассеивает свет. Самыми светлыми получились гостиная, столовая и спальня, здесь преобладают белый цвет и светлое дерево. А вот ванная снова черная, из контрастного мрамора. Безусловно смелый, но от того не менее интересный интерьер!