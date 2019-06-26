Премьер Латвии: в странах Балтии алкоголь должен облагаться одинаковым акцизом

Премьер-министр сказал, что в таком случае Латвия, Эстония и Литва "не вели бы ненужной войны" между собой, а могли бы общими усилиями использовать акцизный налог как один из инструментов в борьбе за здоровье общества.

На вопрос, действительно ли он считает возможным добиться применения одинакового акцизного налога на алкоголь во всех трех странах Балтии, Кариньш ответил, что "с течением времени мы к этому придем".

Премьер-министр также добавил, что решение Эстонии снизить акцизный налог на алкоголь осложняет для Латвии разработку бюджета будущего года, так как этот шаг с ее стороны означает для Латвии сокращение бюджета, а не его увеличение. "Но ничего не поделаешь, таковы обстоятельства. Разберемся", – сказал Кариньш.

Ранее Кариньш обсудил с премьером Эстонии Юри Ратасом необходимость решения вопроса об акцизных ставках на алкоголь всеми странами Балтии вместе. По словам Кариньша, премьер Эстонии согласился на такое решение.

Кариньш призвал обратить внимание на то, что из-за предыдущих акцизных ставок в Латвии образовался целый предпринимательский сектор, и его исчезновение принесет государству убытки в размере до 100 млн евро. В основном доход от этого рынка для государства состоит из налога на добавленную стоимость.