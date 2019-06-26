Встреча представителей Еврокомиссии и Nord Stream 2 завершилась безрезультатно

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российскому "Газпрому". 15 апреля Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на "Северный поток-2". После их вступления в силу газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран, будут работать по тем же правилами, что и находящиеся на территории государств-членов ЕС.

Изменения подразумевают четыре основных требования. В частности, запрет транспортировать газ той же компанией, что добывает и продает его. Nord Stream 2 этому требованию не соответствует. Второе требование - доступ третьих компаний к "Северному потоку-2". Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать германский регулятор, и газопровод должен будет работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.