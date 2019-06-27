Мартин Хельме упрекнул прокуратуру в пассивности при борьбе с отмыванием денег

После заседания Комиссии по предотвращению отмывания денег Мартин Хельме сказал, что, по его оценке, в последние десять лет прокуратура недостаточно эффективно боролась с отмыванием денег, а связанные с данной сферой законы необходимо ужесточить, пишет Postimees.

Хельме добавил, что недейственность работы прокуратуры является одной из главных причин, почему EKRE не видят Лавли Перлинг на посту генпрокурора.

«Нам известно о множестве крупных случаев отмывания денег, но ни по одному из них не последовало серьезного наказания. Вопрос наказания повис в воздухе, - сказал он. - Если посмотреть, сколько было случаев, которые можно и следует расследовать, и как мало из них были доведены до конца, то хочется понять, почему борьба с отмыванием денег была столь пассивной».

По мнению Хельме, связанные с предотвращением отмывания денег законы пять лет назад стали более мягкими, чем ранее.

Ведущий прокурор Таави Перн в ответ на критику заявил, что прокуратура со всей серьезностью относится к борьбе с отмыванием денег. В качестве примера он привел случай с отмыванием денег в 2011 году, когда в госказну поступило более 18 млн евро.