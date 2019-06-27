В Йыхви в многоквартирном доме произошел пожар: в больнице оказались три человека

В 1.13 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире на Нарвском шоссе в городе Йыхви. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, одна из комнат квартиры горела открытым пламенем, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

В квартиру вошли спасатели в снаряжении для дымового погружения и сообщили, что в ней нет людей. Одновременно спасатели приступили к эвакуации подъезда. Всего было эвакуировано 14 человек, девять из которых были осмотрены на месте скорой помощью. В больницу на осмотр доставили трех человек.