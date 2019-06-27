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  • В Йыхви в многоквартирном доме произошел пожар: в больнице оказались три человека

В Йыхви в многоквартирном доме произошел пожар: в больнице оказались три человека

Пожарные. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

В ночь на четверг в Йыхви вспыхнул пожар в многоквартирном доме, в опасности оказалось более десяти человек, троих из которых скорая помощь доставила в больницу.

В 1.13 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире на Нарвском шоссе в городе Йыхви. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, одна из комнат квартиры горела открытым пламенем, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

В квартиру вошли спасатели в снаряжении для дымового погружения и сообщили, что в ней нет людей. Одновременно спасатели приступили к эвакуации подъезда. Всего было эвакуировано 14 человек, девять из которых были осмотрены на месте скорой помощью. В больницу на осмотр доставили трех человек.

Пожар ликвидировали к 2.17. Подробности и причины пожара выяснит дальнейшее расследование.

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