Eesti Raudtee планирует закрыть 30 вокзальных зданий, судьба Тартуского вокзала под вопросом

Летом 2018 года старое здание Тартуского вокзала торжественно открылось под звуки духового оркестра. К этому времени были подписаны два временных договора. Городским властям, выделившим на ремонт 164 000 евро, владелец здания пообещал, что павильоны ожидания будут открыты для пассажиров до 2031 года. До этого же года должен был действовать договор об аренде, заключенный между владельцем и предприятием Eesti Raudtee.