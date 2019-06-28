Пять секретных фото, или Как сделать дешевую кухню дорогой

У вас нет возможности или желания заказать дорогую кухню? Вы можете сделать так, что при вполне умеренных вложениях результат будет казаться значительно более дорогим. Есть несколько вещей, которые наше подсознание отмечает как «это дорого». Ольга Бедина и Ксения Измайлова в своем блоге рассказали, как добиться такого эффекта.

Единая столешница

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Самая простая модульная кухня будет выглядеть с ней значительно лучше и дороже. Особенно, если вы выберете интересный цвет или фактуру, а не стандартную расцветку. Подобрать вариант труда не составит — выбор огромен. На то, что цоколь у кухни будет не единый, никто и внимания не обратит.

Ручки

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Как правило, у дешевых кухонь они идут в комплекте и высоким качеством не отличаются. Выбрасывайте их, увозите на дачу! Потраченные дополнительно дополнительно потраченные 50-60 евро визуально вытянут вашу кухню. Если отверстия под ручки уже сделаны, замерьте расстояние между ними, чтобы не промахнуться с размерами.

Фартук над рабочей поверхностью

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если вы делаете его из плитки, укладывайте ее уже после монтажа столешницы. Это дает совсем другой уровень аккуратности, и в таком случае можно будет обойтись без некрасивых пластиковых плинтусов вдоль стены.

Удачный подбор цветов

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Постарайтесь гармонично подобрать цвета фасадов по цветам, а не собирать модули по принципу «человек ко всему привыкает». И здесь уже все будет зависеть от вашего вкуса и предпочтений.

Общие габариты

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru