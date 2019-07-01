Ушедшая из дома 15-летняя Маргот нашлась

В понедельник, 1 июля, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 15-летней Маргот, которая ушла из своего дома в Тартумаа и с которой ее близкие не могли связаться в течение последних нескольких дней.
На выходных полиция получила сообщение о том, что 23 июня из своего дома в волости Пейпсияэре в Тартумаа ушла 15-летняя Маргот, которая до сих пор не вернулась домой.
В какой-то момент родственникам удалось связаться с девушкой через интернет, но в последние дни она не отвечала на телефонные звонки, пока телефон, очевидно, не отключился.
Хотя девушка и раньше подобным образом уходила из дома, она через какое-то время всегда возвращалась.
Как сообщила рано утром во вторник, 2 июля, пресс-служба полиции, при проверке поступившего сообщения о возможном месте нахождения девушки полиции удалось найти Маргот целой и невредимой. Девушку доставили домой в Тартуский уезд.