Ушедшая из дома 15-летняя Маргот нашлась

На выходных полиция получила сообщение о том, что 23 июня из своего дома в волости Пейпсияэре в Тартумаа ушла 15-летняя Маргот, которая до сих пор не вернулась домой.

В какой-то момент родственникам удалось связаться с девушкой через интернет, но в последние дни она не отвечала на телефонные звонки, пока телефон, очевидно, не отключился.

Хотя девушка и раньше подобным образом уходила из дома, она через какое-то время всегда возвращалась.