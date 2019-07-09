В авариях на дорогах Эстонии за день пострадали восемь человек

В 9.42 произошла авария в Таллинне на перекрестке улиц Ыйе и Лийва, где Ford Galaxy, которым управлял 71-летний мужчина, совершая правый поворот, столкнулся с автомобилем Hyundai i20, за рулем которого находилась 65-летняя женщина. Водителя Hyundai доставили в Североэстонскую региональную больницу.

В 10.45 случилось дорожно-транспортное происшествие на 46-м километре шоссе Хельтермаа-Кярдла-Луйдья на Хийумаа, где 42-летняя женщина на автомобиле Audi A6 Avant съехала в кювет, чтобы избежать столкновения с неопознанным транспортным средством, двигавшимся ей навстречу. Водитель, а также находившиеся в машине девочки 14-и и 6-и лет были доставлены в Хийумааскую больницу.

В 17.20 сообщили о ДТП в Таллинне на углу Пярнуского шоссе и улицы Мянни, где 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем Alfa Romeo, совершала левый поворот на улицу Мянни и врезалась в двигавшийся навстречу Volkswagen Jetta, которым управляла 31-летняя женщина. Водителей доставили в Североэстонскую региональную больницу.

В 22.09 в селе Пеэтри волости Раэ 39-летний мужчина, ехавший по Парги-теэ на велосипеде, зацепил колесом бордюр и упал. Велосипедиста госпитализировали в Североэстонскую региональную больницу.