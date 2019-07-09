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Ночью рядом с магазином Bauhof загорелся автомобиль

Сегодня ночью в Пярну около магазина строительных материалов Bauhof загорелся легковой автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erakogu

Сегодня ночью в Пярну около магазина строительных материалов Bauhof загорелся легковой автомобиль, передает Pärnu Postimees.

В Центр тревоги о возгорании сообщили в первом часу ночи. Поскольку рядом находится склад, спасатели отреагировали усиленным составом.

К прибытию спасателей салон автомобиля горел открытым пламенем. Зданиям возгорание не угрожало. Спасатели потушили пожар к 00.38.

На вызов отреагировала также полиция, чтобы зафиксировать произошедшее и обеспечить безопасность возможных прохожих.

"Загорелся автомобиль из-за технического сбоя или есть основание подозревать поджог, в данный момент выясняется", -  сказал старший участковый Пярнуского полицейского участка Тыну Кивис.

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