Туристам больше не придется проливать слезы в Москве

В конце 2000 годов полудикая российская столица Москва превратилась в современный и западный мегаполис, в который стоит съездить, чтобы посмотреть на самые современные тренды мирового городского развития, пишет Яанус Пийрсалу в Postimees.
Если бы кто-то спросил меня, какие самые положительные изменения в последние годы произошли в России, в первую очередь я назвал бы преображение Москвы. Десять лет назад и теперь – это два разных города. Особенно хорошо и красиво отстроен его центр.
Москва всегда совершенно отличалась от остальной России. Во времена мэра Сергея Собянина, который находится в должности с 2010 года, после предпринятых масштабных урбанистических перемен эта разница стала еще более контрастной. Москва и Петербург теперь - как день и ночь. Раньше разница между ними была невелика, теперь же она огромна. По сравнению с Москвой кажется, будто в Петербурге время остановилось.
Деньги могут все
Все очень просто: Москва – хороший пример того, как деньги решают все и меняют город до неузнаваемости, во что трудно было поверить. В Москве по сравнению с Петербургом живет в два раза больше людей (официально 12,5 млн против 5,3 млн), но разница между городскими бюджетами - пятикратная. Бюджетные расходы города Москвы в этом году составят 32 миллиарда евро.
В центре Москвы, очевидно, самые широкие в Европе тротуары, более уютные и тенистые бульвары и фуд-корты с лучшим ассортиментом. На приведение в порядок улиц и парков город Москва потратил в последние годы свыше двух миллиардов евро. Прежние заводские кварталы превратились в современные арт-кварталы, такие как Винзавод, ЗИЛ или ГЭС-2, который вскоре откроется. Прекращена торговля из ларьков вокруг станций метро, раньше очень уродовавшая облик города.
Скрытая сторона Москвы
Помимо центра, приведены в порядок московские парки, провести время так, как там, в Таллинне или Хельсинки не получится. Если раньше основным местом проведения досуга был парк Горького, который по-прежнему очень крут, то теперь почти каждый московский парк превратился в своего рода развлекательный центр. Звучит несколько неправдоподобно, но в Москве так много парков, что благодаря этому российская столица вообще является одним из самых зеленых городов Европы. Просто большинство гостей столицы никогда не попадают в парки, расположенные за пределами центра, поэтому им запоминаются скорее гигантские пробки по дороге в аэропорт.
На самом деле, даже пробок в Москве стало меньше. По сравнению со второй половиной 2000-х, когда в час пик приходилось добираться часами, сейчас Москва стала другим городом и для водителей. Достроенные дороги, новые многоуровневые развязки, парковки «Паркуйся и поезжай» на конечных станциях метро, соединенная со станциями метро кольцевая линия поездов вокруг центра и созданная на основе таллиннского опыта платная зона парковки в центре и его окрестностях принесли значительную пользу.
Москва понемногу становится и велосипедным городом. Десять лет назад я не поверил бы этому. Помню свой тогдашний опыт, когда я попытался проехать в центр на велосипеде. Больше я этого не делал. Для того чтобы немного проехаться на роликах, тогда в окрестностях центра было, в принципе, единственное место – набережная возле «Лужников». Сейчас в центре Москвы велосипедистов так много, что местами это уже становится опасным для пешеходов. Арендовать велосипед с помощью карточки можно практически на каждом углу. А на роликах можно кататься по новым и широким тротуарам.
Самое лакомое место в городе
Одно из красивейших обновленных мест в центре – большой парк рядом с Кремлем и Москвой-рекой, где раньше находилась монументальная и знакомая по многим советским фильмам гостиница «Россия». На момент завершения строительства в конце 1960-х годов это была крупнейшая в мире гостиница почти на 3000 номеров. «Россия» была окончательно снесена в 2008 году, место долго пустовало. Уверен, если бы мэром остался Юрий Лужков, это заманчивое в плане недвижимости место было бы застроено офисами и гостиницами. Теперь же там с помощью самых известных и дорогих ландшафтных и прочих архитекторов в мире разбит прекрасный парк, обошедшийся почти в 200 миллионов евро, где есть музеи, концертные залы, кафе-рестораны и игровые площадки.
Если Лужков в 1990-х и 2000-х годах построил уродливую Москву, то в этом десятилетии Собянин сделал ее красивой.
Большая собянинская стройка началась через несколько лет после того, как в 2010 году Собянин был назначен главой города. Не исключено, что причина Большой стройки была политической. Случайно или нет, но протестные настроения москвичей после приведения в порядок центра и его окрестностей значительно уменьшились.
Московский корреспондент известного журнала The Economist Аркадий Островский убежден, например, что одним из важнейших поводов к обновлению Москвы послужили демонстрации зимой и весной 2011-2012 годов, ставшие крупнейшими политическими протестами за всю путинскую эпоху. Основной движущей силой протестов против фальсификации выборов и возвращения Путина на пост президента был именно московский средний класс и творческие люди. Важнейшие протестные события проходили в центре, который после этого в прямом смысле слова был засыпан деньгами, чтобы показать, как современная Россия способна меняться - по крайней мере внешне, если только захочет.
Для протестовавшего творческого среднего класса был отстроен центр мирового уровня – берите и будьте довольны. Выиграли от этого все.
На всю эту красоту, естественно, потрачено очень много денег. Наверняка не совсем бескорыстно, как это обычно бывает в России. Недавно Postimees писал о журналисте Иване Голунове, которому полицейские по приказу неустановленного пока заказчика подбросили наркотики домой и в сумку. Одной из тем, которые расследовал Голунов, были злоупотребления в ходе проектов по благоустройству города. Например, он занимался вопросом о том, как для озеленения города были куплены саженцы липы по 2700 евро за штуку.
Москва привлекает дешевыми такси
Одна из прелестей поездки в Москву – дешевое такси. За три-четыре евро в центре можно доехать куда угодно. Недавно я проехал на такси ночью 50 км из аэропорта «Домодедово» до центра Москвы за 18 евро. Таллиннские самолеты прибывают в аэропорт «Шереметьево», который значительно ближе к центру. От московских аэропортов в центр ходят комфортабельные скорые поезда, билет стоит семь евро.
Стоит, однако, избегать самых дешевых такси, поскольку их водители-гастарбайтеры обычно очень усталые, и поездка с ними может изрядно потрепать вам нервы. Совет: не заказывайте в приложениях такси Economy, лучше выберите Comfort, что наполовину дороже, но все равно относительно дешево.
Для передвижения в центре такси на самом деле и не нужно, поскольку старая истина гласит: если хочешь куда-то вовремя добраться в Москве, сядь в метро. Сегодня можно поехать и автобусом, для которого в городе созданы специальные полосы движения. На метро и автобус действует единый билет. Билет на три дня стоит шесть евро.
Преступности бояться не стоит
С безопасностью в Москве давно нет проблем, уличная преступность в городе значительно ограничена. С улиц исчезли и полицейские, раньше беспокоившие иностранцев и взимавшие мзду с туристов, не имевших регистрации. Сегодня в России можно находиться без регистрации до семи дней.
Если добавить, что Москва – это город, который подобно Нью-Йорку никогда не спит, т.е. здесь не заскучает никто, то все это достаточно веская причина освежить свое знакомство с ней. Люди, давно не бывавшие в Москве, не узнают ее. Обещаю.