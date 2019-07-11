Туристам больше не придется проливать слезы в Москве

Самое лакомое место в городе

Одно из красивейших обновленных мест в центре – большой парк рядом с Кремлем и Москвой-рекой, где раньше находилась монументальная и знакомая по многим советским фильмам гостиница «Россия». На момент завершения строительства в конце 1960-х годов это была крупнейшая в мире гостиница почти на 3000 номеров. «Россия» была окончательно снесена в 2008 году, место долго пустовало. Уверен, если бы мэром остался Юрий Лужков, это заманчивое в плане недвижимости место было бы застроено офисами и гостиницами. Теперь же там с помощью самых известных и дорогих ландшафтных и прочих архитекторов в мире разбит прекрасный парк, обошедшийся почти в 200 миллионов евро, где есть музеи, концертные залы, кафе-рестораны и игровые площадки.

Концертный зал в парке Зарядье. ФОТО: Jaanus Piirsalu

Если Лужков в 1990-х и 2000-х годах построил уродливую Москву, то в этом десятилетии Собянин сделал ее красивой.

Большая собянинская стройка началась через несколько лет после того, как в 2010 году Собянин был назначен главой города. Не исключено, что причина Большой стройки была политической. Случайно или нет, но протестные настроения москвичей после приведения в порядок центра и его окрестностей значительно уменьшились.

Парк Зарядье построен на месте гостиницы "Россия". ФОТО: Jaanus Piirsalu

Московский корреспондент известного журнала The Economist Аркадий Островский убежден, например, что одним из важнейших поводов к обновлению Москвы послужили демонстрации зимой и весной 2011-2012 годов, ставшие крупнейшими политическими протестами за всю путинскую эпоху. Основной движущей силой протестов против фальсификации выборов и возвращения Путина на пост президента был именно московский средний класс и творческие люди. Важнейшие протестные события проходили в центре, который после этого в прямом смысле слова был засыпан деньгами, чтобы показать, как современная Россия способна меняться - по крайней мере внешне, если только захочет.

Для протестовавшего творческого среднего класса был отстроен центр мирового уровня – берите и будьте довольны. Выиграли от этого все.

Современное искусство в Зарядье. ФОТО: Jaanus Piirsalu

На всю эту красоту, естественно, потрачено очень много денег. Наверняка не совсем бескорыстно, как это обычно бывает в России. Недавно Postimees писал о журналисте Иване Голунове, которому полицейские по приказу неустановленного пока заказчика подбросили наркотики домой и в сумку. Одной из тем, которые расследовал Голунов, были злоупотребления в ходе проектов по благоустройству города. Например, он занимался вопросом о том, как для озеленения города были куплены саженцы липы по 2700 евро за штуку.

Смотровая площадка в Зарядье. ФОТО: Jaanus Piirsalu

Москва привлекает дешевыми такси

Одна из прелестей поездки в Москву – дешевое такси. За три-четыре евро в центре можно доехать куда угодно. Недавно я проехал на такси ночью 50 км из аэропорта «Домодедово» до центра Москвы за 18 евро. Таллиннские самолеты прибывают в аэропорт «Шереметьево», который значительно ближе к центру. От московских аэропортов в центр ходят комфортабельные скорые поезда, билет стоит семь евро.

Стоит, однако, избегать самых дешевых такси, поскольку их водители-гастарбайтеры обычно очень усталые, и поездка с ними может изрядно потрепать вам нервы. Совет: не заказывайте в приложениях такси Economy, лучше выберите Comfort, что наполовину дороже, но все равно относительно дешево.

Можно прокатиться по реке мимо Кремля. ФОТО: Jaanus Piirsalu

Для передвижения в центре такси на самом деле и не нужно, поскольку старая истина гласит: если хочешь куда-то вовремя добраться в Москве, сядь в метро. Сегодня можно поехать и автобусом, для которого в городе созданы специальные полосы движения. На метро и автобус действует единый билет. Билет на три дня стоит шесть евро.

Преступности бояться не стоит

С безопасностью в Москве давно нет проблем, уличная преступность в городе значительно ограничена. С улиц исчезли и полицейские, раньше беспокоившие иностранцев и взимавшие мзду с туристов, не имевших регистрации. Сегодня в России можно находиться без регистрации до семи дней.