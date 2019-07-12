В Швеции мужчину впервые признали виновным в изнасиловании по неосторожности

В четверг Верховный суд Швеции признал мужчину виновным в изнасиловании по неосторожности: согласно вступившему в прошлом году в силу закону, устанавливающему, что сексуальный контакт без согласия всех сторон считается изнасилованием, сообщает DPA.
Верховный суд после ознакомления с доказательствами отклонил аргумент защиты, что между 27-летним мужчиной и женщиной было молчаливое согласие. Они познакомились в социальных сетях, а в октябре решили встретиться лично.
Это первое решение Верховного суда с момента вступления упомянутого закона в силу 1 июля прошлого года. Закон устанавливает, что для любых сексуальных контактов необходимо ясное согласие всех вовлеченных сторон устно или с помощью языка тела, в другом случае это считается изнасилованием.
В законе сформулированы два новых нарушения - «изнасилование по не осторожности» и «сексуальное использование по неосторожности», под неосторожностью здесь понимается то, что одна сторона участвовала в этом процессе не по доброй воле.
Женщина предложила мужчине навестить ее и остаться на ночь, так как он жил в другом городе. Она сказал, что секс ее не интересует, на что мужчина в SMS ответил ОК. Они спали в одной постели и ночью между ними произошел сексуальный контакт. Женщина на суде сказала, что в то время чувствовала себя парализованной и пассивной.
После ее показаний и анализа других доказательств суд пришел к выводу, что секс не был добровольным, и признал мужчину виновным в грубой не осторожности. Его осудили на восемь месяцев тюрьмы.
Новый импульс этому закону дало глобальное движение #MeToo, в рамках которого женщины делятся рассказами о сексуальном насилии и домогательствах.