IKEA закроет единственный завод в США

Шведская компания IKEA сообщила, что в конце года закроет единственный завод в США, ликвидировав таким образом 300 рабочих мест, так как рентабельнее производить продукцию в Европе и импортировать ее в США.
В IKEA пояснили, что цены исходных материалов находящегося в Денвиле, штат Вирджиния, завода - высоки по сравнению с доступными на заводах в Европе материалами, поэтому произведенная в США продукция "значительно дороже".
"Мы сделали все, чтобы улучшить и сохранить конкурентоспособность этого завода, но к сожалению нет соответствующих ценовых условий, чтобы продолжать на нем производство в долгосрочной перспективе", - сообщил глава завода Берт Идес.
На открытом в 2008 году заводе производили деревянные полки и системы хранения для рынков США и Канады. Завод планируют закрыть в декабре.
Всего же у IKEA 24 завода в девяти странах, на них работают 20 тысяч людей.