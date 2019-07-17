Рейтинги партий: оппозицию поддерживает большее число людей, чем правящую коалицию

Рост популярности оппозиционной Партии реформ в Эстонии продолжается. К 15 июля уровень ее поддержки вырос до отметки 35,4 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Опрос, проведенный с 11 июня по 15 июля, показал, что за Партию реформ свои голоса готовы отдать 35,4 процента респондентов. Это самый высокий показатель с начала этого года.
Поддержка находящейся на втором месте Центристской партии составила 20 процентов, что на 1,2 процента меньше, чем неделей ранее. Таким образом отрыв реформистов от центристов достиг 15,4 процента. На третьей строчке расположилась Консервативная народная партия Эстонии (16,5 процента), а на четвертом и пятом месте оказались Социал-демократическая партия (10,8) и "Отечество" (8,4).
Получается, что поддержка коалиции составляет 44,9 процента, а оппозиционных сил 46,2 процента.
В рамках исследования было опрошено 4002 человека.
Институт общественных исследований MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut основан в январе 2016 года и является учреждением, исследующим и анализирующим социальные процессы в обществе Эстонии.