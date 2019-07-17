Рейтинги партий: оппозицию поддерживает большее число людей, чем правящую коалицию

Опрос, проведенный с 11 июня по 15 июля, показал, что за Партию реформ свои голоса готовы отдать 35,4 процента респондентов. Это самый высокий показатель с начала этого года.

Поддержка находящейся на втором месте Центристской партии составила 20 процентов, что на 1,2 процента меньше, чем неделей ранее. Таким образом отрыв реформистов от центристов достиг 15,4 процента. На третьей строчке расположилась Консервативная народная партия Эстонии (16,5 процента), а на четвертом и пятом месте оказались Социал-демократическая партия (10,8) и "Отечество" (8,4).

Получается, что поддержка коалиции составляет 44,9 процента, а оппозиционных сил 46,2 процента.

В рамках исследования было опрошено 4002 человека.