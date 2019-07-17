Ср, 17.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Прагу за 105 евро!

Прага.

ФОТО: Caro / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 105 евро

Туда-обратно из Таллинна на Кос начиная со 175 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Непал начиная с 439 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 462 евро

Туда-обратно из Таллинна в Аргентину начиная с 467 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Западную Папуа начиная с 599 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Малагу начиная со 116 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Коста-Бланку начиная со 116 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Бургас начиная со 118 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Сплит начиная со 122 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Дубровник начиная со 132 евро

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ