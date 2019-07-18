IKEA ищет более 40 сотрудников в Эстонии

К началу осени планируется нанять специалистов в областях логистики, продаж и обслуживания.

По словам руководителя пункта выдачи товаров IKEA в Эстонии Алексея Михайлова, создаваемые рабочие места подойдут и тем, кто имеет опыт, и тем, кто только начинает, кто ищет работу с полной и частичной занятостью и кто заинтересован в сфере розничной торговли.

«IKEA нанимает людей на основе ценностей. Мы знамениты своей демократичной организационной культурой, в которой существует взаимоуважение между руководителями и работниками, разделение ответственности и вклад в развитие предприятия. Потому мы ищем людей, которые хотят работать в гибкой рабочей среде, где есть много вызовов, но и где всех признают», – сказал Михайлов. По его словам в IKEA возможен гибкий рабочий график, можно научиться необходимым для работы навыкам, а работа и личная жизнь в равновесии.

«IKEA как шведское предприятие ценит своих людей. Хотя сектор розничных продаж требователен с точки зрения рабочей нагрузки и темпов, IKEA предлагает возможность расти, обеспечивая возможности для обучения на всех должностях, а также безопасную и уважаемую рабочую среду, где работают коллеги из трех балтийских стран. Также предприятие обеспечит всех рабочей одеждой и обувью», – заявил Михайлов.