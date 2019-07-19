Непростая ситуация в рижском аэропорту: количество желающих вылететь придется ограничить?

Она отметила, что до сих пор, несмотря на большое количество рейсов в утренние часы, аэропорт успешно справляется с обслуживанием пассажиров.

"Внедрение системы слотов будет последним, что мы сделаем", - сказала руководитель аэропорта.

Лице подчеркнула, что аэропорт "Рига" по количеству пассажиров за последние четыре года растет гораздо быстрее, чем другие европейские аэропорты, и однозначно является лидером среди стран Балтии.

Руководитель LGS Марис Городцов ранее заявил агентству LETA, что в часы пик в Рижском аэропорту невозможно обслужить все рейсы, которые хотят вылететь, поэтому, если такая тенденция сохранится, число желающих вылететь, возможно, придется искусственно ограничивать.

По словам Городцова, все прогнозы показывают, что количество полетов в Рижском аэропорту только продолжит расти.

На вопрос, готова ли Латвия к этому, он ответил "и да, и нет". По сравнению со странами в центре Европы, где много больших аэропортов, в Риге проблем нет.

"С другой стороны, утром в часы пик всех желающих улететь из Риги обслужить невозможно. В часах просто не так много минут, чтобы обеспечить требующийся из соображений безопасности интервал между рейсами. Если эта тенденция продолжится и начатые проекты эту проблему не решат, нам, как и в крупных европейских аэропортах, придется вводить принцип слотов, когда в часы пик количество вылетающих искусственно ограничивается", - сказал Городцов.

Он отметил, что этого никто не хочет, поэтому начат проект между LGS, Рижским аэропортом, авиакомпаниями и службами наземного обслуживания, чтобы подключить их к единой системе и более гибко использовать время.

В прошлом году в аэропорту "Рига" было обслужено 83 500 рейсов, что на 11,5% больше 2017 года, а за первые пять месяцев этого года аэропорт обслужил 33 503 рейса, что на 3,5% больше.