В Таллинне двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа
Сегодня полиция получила сообщение о несчастном случае в Таллинне, где из окна второго этажа упал двухлетний ребенок, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Инцидент произошел в Нымме сегодня утром: двухлетний ребенок упал из окна второго этажа многоквартирного дома. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.
Пресс-секретарь Пыхьяского префектуры Анника Максимов сказала, что несчастный случай произошел в тот момент, когда родители оставили двухлетнего под надзором 12-летнего ребенка.
Полиция расследует обстоятельства случившегося. Пока еще неизвестно, будет ли полиция начинать производство.
Стражи правопорядка отмечают, что зачастую считается, что именно дом — самое безопасное место для ребенка. К сожалению, в своей работе полицейские видят, что на самом деле больше всего несчастных случаев с детьми происходит именно в их домах.
К сожалению, полиция каждый год получает несколько подобных вызовов, когда ребенок падает с высоты. Полиция призывает родителей особенно сейчас, когда в Эстонию вернулось тепло, следить за детьми, чтобы они не вывалились из окна.
«Конечно, нельзя оставлять маленьких детей одних. Также присмотр за ребенком стоит доверять взрослому человеку, а не несовершеннолетним сестре или брату», - напоминает полиция.