Сб, 20.07.2019
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В Таллинне двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа
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Kiirabi viis tööõnnetuses vigastada saanud mehe haiglasse.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees /

Сегодня полиция получила сообщение о несчастном случае в Таллинне, где из окна второго этажа упал двухлетний ребенок, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Инцидент произошел в Нымме сегодня утром: двухлетний ребенок упал из окна второго этажа многоквартирного дома. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Пресс-секретарь Пыхьяского префектуры Анника Максимов сказала, что несчастный случай произошел в тот момент, когда родители оставили двухлетнего под надзором 12-летнего ребенка. 

Полиция расследует обстоятельства случившегося. Пока еще неизвестно, будет ли полиция начинать производство.

Стражи правопорядка отмечают, что зачастую считается, что именно дом — самое безопасное место для ребенка. К сожалению, в своей работе полицейские видят, что на самом деле больше всего несчастных случаев с детьми происходит именно в их домах.

К сожалению, полиция каждый год получает несколько подобных вызовов, когда ребенок падает с высоты. Полиция призывает родителей особенно сейчас, когда в Эстонию вернулось тепло, следить за детьми, чтобы они не вывалились из окна.

«Конечно, нельзя оставлять маленьких детей одних. Также присмотр за ребенком стоит доверять взрослому человеку, а не несовершеннолетним сестре или брату», - напоминает полиция.

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