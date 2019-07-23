Вт, 23.07.2019
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Истребители НАТО четыре раза за неделю сопроводили российские самолеты над Балтикой

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Истребители Eurofighter. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sabine Siebold/Reuters

Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза сопроводили летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты, сообщило Министерство обороны Литвы.

По его данным, среди сопровожденных самолетов были транспортники "Ан-24", пассажирские самолеты "Ту-160", истребители "Су-27" и "Су-35".

В международном воздушном пространстве над Балтикой также летел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) "А-50".

Некоторые самолеты летели с отключенным транспондером, не имели планов полета и не поддерживали связь с центром управления полетами.

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