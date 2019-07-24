Вице-канцлера Министерства иностранных дел взволновали слова Марта Хельме

Во вторник председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) одновременно являющийся министром внутренних дел Март Хельме поприветствовал назначение Бориса Джонсона на пост премьер-митистра Великобритании. Вдобавок Хельме был готов поделиться с Джонсоном своим опытом восстановления суверенности. Министр практически поставил знак равенства между выходом Эстонии из состава СССР и выходом британцев из ЕС.

«Люди Эстонии помнят трудности, которые пришлось преодолеть, чтобы выйти из союза, членами которого мы никогда не хотели быть. Мы были готовы терпеть трудности и упадок, - написал Хельме Джонсону. – За выбор своего пути всегда приходится платить. Желаю вам сил и упорства, чтобы справиться со стоящими перед вами вызовами. Всегда готов поделиться опытом, который есть у Восточной Европы в части восстановления своей суверенности».