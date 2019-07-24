Ср, 24.07.2019
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  • Пожар в Маарду: в больницу с ожогами попал владелец химпредприятия

Пожар в Маарду: в больницу с ожогами попал владелец химпредприятия

Пожар в Маарду.

ФОТО: Joosep Pank

Во вчерашнем пожаре в Маарду, где горел ангар, пострадал владелец химпредприятия Сергей Веселков. Пока неизвестно, что о делал возле пожара, передает Postimees.

Компания Веселкова Masterchem занимается поставкой промышленных химикатов. Спасательный департамент вчера сообщил, что в здании хранились емкости с ацетоном и спиртом. По словам представителя департамента, сгорело много пластика и различных химических веществ, поэтому дым был ядовитым.

По словам работающих на предприятии мужчин, огонь в первую очередь добрался до металлических бочек, а потом пламя охватило и пластмассовые резервуары, в которых была какая-то легковоспламеняющаяся жидкость.

Представитель компании Александра Гоголева сказала Postimees, что хотя работники были в здании, где случился пожар, никто точно не видел, как пожар начался. По словам находившихся на месте работников, раздался сильный взрыв и потом появилось пламя. «Работники выглянули из окна и увидели, что горит», - объясняет Гоголева.

Наличие дымовых датчиков Гоголева не смогла прокомментировать. Также она не смогла сказать, какой дальнейший план действий у предприятия. «Когда владелец выйдет из больницы, тогда обсудим, что будет дальше и хочет ли он восстанавливать сгоревшее здание», - сказала она.

Вспыхнувший в полдень пожар удалось потушить около 21.00.

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