Самые равнодушные к жалобам пассажиров: популярные среди жителей Эстонии лоукостеры вошли в топ антирейтинга

Эксперты опросили 2,5 тысячи пассажиров, столкнувшихся с задержкой или отменой рейсов различных авиакомпаний, и попросили их оценить отзывчивость персонала при решении их проблем.

Почти половина респондентов (44 процента) осталась недовольна работой сотрудников авиакомпаний: многие вообще не нашли представителей авиалиний в аэропорту, а каждый пятый их тех, кто нашел, утверждает, что не получил необходимой помощи, пишет lenta.ru.

Самой разочаровывающей в этом отношении авиакомпанией оказалась British Airways. 75 процентов опрошенных пассажиров авиаперевозчика остались ни с чем, когда их рейсы отменяли или переносили. На второе место попала Ryanair (63 процента недовольных пассажиров), а на третье — EasyJet (49 процентов).