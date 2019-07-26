Фото с места происшествия: местные жители шокированы убийством женщины

В частном доме на улице Урва в Эльва в четверг вечером была обнаружена 87-летняя женщина, которая подверглась насильственным действиям. Медики попытались ее реанимировать, но, к сожалению, безрезультатно. Полиция задержала в качестве подозреваемого 65-летнего мужчину, который сам позвонил в Центр тревоги и сообщил о человеке, которого сразил приступ.
Сегодня днем на улице Урва, которая находится в двух шагах от большого завода электроники Enics, было тихо и на трагедию указывала лишь опечатанная дверь дома, сообщает Tartu Postimees.
Люди на улице немногословно отзываются о трагедии, хотя все признают, что их это событие сильно шокировало, поскольку ранее ничего не указывало на то, что в этом доме происходят, например, масштабные пьянки или насилие. Также глава социального отдела Эльва Мильви Сепп говорит, что они никогда не сталкивались с этой семьей.
«Мне они не мешали, - подтверждает один из соседей. - Мужчина ходил гулять с собакой...Не знаю, что там произошло».
Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что подозреваемый жил с убитой под одной крышей. Убитая была матерью бывшей супруги подозреваемого, который ранее не наказывался в уголовном порядке, но был известен местным полицейским из-за проблем с алкоголем.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Арго Турба сказал, что мотив преступления и другие детали еще выясняются, хотя он дал понять, что горячительные напитки сыграли свою роль в трагедии. Он отметил, что полиция сталкивается в своей работе с тем, что часто конфликты могут привести к насилию, если одна из сторон злоупотребила алкоголем.
Подозреваемый был задержан на месте происшествия и доставлен сначала в вытрезвитель. Сегодня Тартуский уездный суд дал разрешение на арест подозреваемого минимум на два месяца.
Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство по статье об убийстве. Суд может наказать за это преступление лишением свободы до 15 лет.