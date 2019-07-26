Фото с места происшествия: местные жители шокированы убийством женщины

Сегодня днем на улице Урва, которая находится в двух шагах от большого завода электроники Enics, было тихо и на трагедию указывала лишь опечатанная дверь дома, сообщает Tartu Postimees.

ФОТО: Sille Annuk

Люди на улице немногословно отзываются о трагедии, хотя все признают, что их это событие сильно шокировало, поскольку ранее ничего не указывало на то, что в этом доме происходят, например, масштабные пьянки или насилие. Также глава социального отдела Эльва Мильви Сепп говорит, что они никогда не сталкивались с этой семьей.

«Мне они не мешали, - подтверждает один из соседей. - Мужчина ходил гулять с собакой...Не знаю, что там произошло».

Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус сказал, что подозреваемый жил с убитой под одной крышей. Убитая была матерью бывшей супруги подозреваемого, который ранее не наказывался в уголовном порядке, но был известен местным полицейским из-за проблем с алкоголем.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Арго Турба сказал, что мотив преступления и другие детали еще выясняются, хотя он дал понять, что горячительные напитки сыграли свою роль в трагедии. Он отметил, что полиция сталкивается в своей работе с тем, что часто конфликты могут привести к насилию, если одна из сторон злоупотребила алкоголем.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия и доставлен сначала в вытрезвитель. Сегодня Тартуский уездный суд дал разрешение на арест подозреваемого минимум на два месяца.