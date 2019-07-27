США готовятся к деловому визиту президента Украины Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский совершит деловой визит в США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на брифинге в Киеве в субботу, 27 июля. По его словам, Вашингтон готовится к визиту, но его точная дата пока не определена, передает Deutsche Welle.