Борис Джонсон выдвинул Евросоюзу условие по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Европейского Союза при одном условии, пишет korrespondent.net со ссылкой на The Guardian.

Так, условием Джонсона есть отказ от механизма, призванного предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией - "ирландского бэкстопа".

"Если мы избавимся от бэкстопа целиком и полностью, то мы достигнем большого прогресса", - сказал он.

Британский премьер заявил, что этот механизм "пытается разделить" Великобританию, и назвал его антидемократическим.

Джонсон отметил, что не хочет "жесткого" Brexit по сценарию без сделки, однако, по его словам, Британия должна настаивать на отказе от "бэкстопа".

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit.