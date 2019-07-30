Украина арестовала российский танкер

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка", написал на своей странице в соцсети Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Соответствие международным договоренностям

Информацию о том, что следственные действия, проведенные на судне сотрудниками правоохранительных органов Украины без разрешения консула РФ, были незаконными, Матиос назвал недостоверной.

С украинской стороны все было сделано законно, подчеркнул главный военный прокурор, сославшись при этом на международные договоры, ратифицированные и Россией, и Украиной. По его словам, согласно этим договорам, для проведения в Украине следственных действий на морском или речном транспорте не требуется согласия или разрешения диппредставителей иностранного государства.

Переименование не избавляет от ответственности

Инцидент с российским танкером произошел 24 июля, когда в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit. Следствие установило, что после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года владельцы танкера переименовали его из Neyma в Nika Spirit. Именно этот танкер блокировал пролив для прохождения украинских военных кораблей. В результате три корабля Россия тогда арестовала, назвав действия Киева предвыборной провокацией.