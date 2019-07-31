Гражданин Эстонии устроил в России ДТП со смертельным исходом и сбежал на родину

Прошлым летом в Печорском районе Псковской области России автомобилист из Эстонии стал причиной гибели пассажира, а затем сбежал к себе на родину, пишет Postimees.
По сообщению прокуратуры Псковской области, 10 июня 2018 года гражданин Эстонии и его приятель катались на автомобиле BMW по городу Печоры.
При этом водитель нарушал правила дорожного движения. В итоге на улице Железнодорожная автомобиль съехал в кювет и врезался в ограждение. Пассажир погиб на месте. Виновник ДТП испугался ответственности за смерть приятеля и решил сбежать к себе на родину.
Как выяснили следователи, у мужчины не было разрешения на выезд с территории России. Поэтому он пересек границу незаконно в неизвестном месте, избежав встречи с сотрудниками таможенного контроля.
Сейчас злоумышленника разыскивает полиция. По российским законам ему грозит до четырёх лет тюрьмы.