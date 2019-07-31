Гражданин Эстонии устроил в России ДТП со смертельным исходом и сбежал на родину

По сообщению прокуратуры Псковской области, 10 июня 2018 года гражданин Эстонии и его приятель катались на автомобиле BMW по городу Печоры.

При этом водитель нарушал правила дорожного движения. В итоге на улице Железнодорожная автомобиль съехал в кювет и врезался в ограждение. Пассажир погиб на месте. Виновник ДТП испугался ответственности за смерть приятеля и решил сбежать к себе на родину.

Как выяснили следователи, у мужчины не было разрешения на выезд с территории России. Поэтому он пересек границу незаконно в неизвестном месте, избежав встречи с сотрудниками таможенного контроля.