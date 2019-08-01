Чт, 1.08.2019
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  • На дорогах Эстонии наметилась печальная тенденция

На дорогах Эстонии наметилась печальная тенденция

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Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Развивающаяся в городах сеть велосипедных и пешеходных дорожек значительно улучшает безопасность, но в то же время наблюдается рост числа ДТП между велосипедистами и пешеходами, передает Rus.ERR.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб сказал в интервью радионовостям ERR, что ДТП происходят в Эстонии практически каждый день.

"В последнее время стали более частыми случаи, когда велосипедисты врезаются в пешеходов, либо велосипедист врезается в машину. Хочется призвать велосипедистов быть более внимательными и ответственными, следить за обстановкой на дороге, не использовать наушники и пересекать проезжую часть с повышенной внимательностью", – сказал Урб.

Полиция напоминает, что при пересечении дороги по пешеходному переходу, велосипедист не имеет преимуществ перед автомобилем. 

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