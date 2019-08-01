На дорогах Эстонии наметилась печальная тенденция

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб сказал в интервью радионовостям ERR, что ДТП происходят в Эстонии практически каждый день.

"В последнее время стали более частыми случаи, когда велосипедисты врезаются в пешеходов, либо велосипедист врезается в машину. Хочется призвать велосипедистов быть более внимательными и ответственными, следить за обстановкой на дороге, не использовать наушники и пересекать проезжую часть с повышенной внимательностью", – сказал Урб.