На дорогах Эстонии наметилась печальная тенденция

Развивающаяся в городах сеть велосипедных и пешеходных дорожек значительно улучшает безопасность, но в то же время наблюдается рост числа ДТП между велосипедистами и пешеходами, передает Rus.ERR.
Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб сказал в интервью радионовостям ERR, что ДТП происходят в Эстонии практически каждый день.
"В последнее время стали более частыми случаи, когда велосипедисты врезаются в пешеходов, либо велосипедист врезается в машину. Хочется призвать велосипедистов быть более внимательными и ответственными, следить за обстановкой на дороге, не использовать наушники и пересекать проезжую часть с повышенной внимательностью", – сказал Урб.
Полиция напоминает, что при пересечении дороги по пешеходному переходу, велосипедист не имеет преимуществ перед автомобилем.