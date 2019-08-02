Tallink заинтересован в продаже алкоголя в сингапурском аэропорту

Поначалу предложения принимались до 5 августа, но аэропорт продлил срок до 26 августа. С победителем конкурса заключат договор на срок с 9 июня следующего года до 8 июня 2026 года.

Согласно The Moodie Davitt Report, интерес также проявили DFS Group, договор с которой действует с 1980 года,а также Heinemann, Dufry, Lotte Duty Free, The Shilla Duty Free, Lagardère Travel Retail, China Duty Free Group, King Power Group и King Power International.

По оценке издания, интерес эстонской судовой компании является неожиданным. В то же время издание отмечает, что части перечисленных компаний внушают тревогу финансовые риски и что они, скорее всего, откажутся от участия в конкурсе.

В прошлом году, согласно изданию, оборот продаж алкоголя и табачных изделий в сингапурском аэропорту составлял 430 млн долларов США. Оборот продаж для исходящих рейсов составил от этой суммы около 400 млн долларов, из которых 61 процент составил крепкий алкоголь, 7 процентов вино и игристое вино, а 32 процента табачные изделия.

Крепкий алкоголь составил 74 процента продаж на входящих рейсах, а вино и игристое вино 26 процентов. Аэропорт не продает на входящих рейсах табачные изделия.