Фото: дом в Курессааре так и манит переехать с материка на самый большой остров Эстонии

Находящийся поблизости от курессаареского замкового парка уютный дом ждет новых хозяев, пишет Postimees.
Выставленный на продажу дом площадью 136,5 квадратных метров - мечта жителей материка. Дом расположен в великолепном месте - на расстоянии короткой прогулки от яхтенного порта.
Последний серьезный ремонт в четырехкомнатном доме был сделан в 2014 году, а фасад перекрашен в 2016 году.
На первом этаже располагаются: сени, техническое помещение, открытая гостиная, столовая и ванная. На втором этаже - две спальни и туалет.
Больше информации и фотографий можно найти на странице портала недвижимости KV.EE.