Фото: дом в Курессааре так и манит переехать с материка на самый большой остров Эстонии

Выставленный на продажу дом площадью 136,5 квадратных метров - мечта жителей материка. Дом расположен в великолепном месте - на расстоянии короткой прогулки от яхтенного порта.

ФОТО: KV.EE

Последний серьезный ремонт в четырехкомнатном доме был сделан в 2014 году, а фасад перекрашен в 2016 году.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже располагаются: сени, техническое помещение, открытая гостиная, столовая и ванная. На втором этаже - две спальни и туалет.