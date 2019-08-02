Пт, 2.08.2019
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  • Фото: дом в Курессааре так и манит переехать с материка на самый большой остров Эстонии

Фото: дом в Курессааре так и манит переехать с материка на самый большой остров Эстонии

ФОТО: KV.EE

Находящийся поблизости от курессаареского замкового парка уютный дом ждет новых хозяев, пишет Postimees.

Выставленный на продажу дом площадью 136,5 квадратных метров - мечта жителей материка. Дом расположен в великолепном месте - на расстоянии короткой прогулки от яхтенного порта. 

ФОТО: KV.EE

Последний серьезный ремонт в четырехкомнатном доме был сделан в 2014 году, а фасад перекрашен в 2016 году.  

ФОТО: KV.EE

На первом этаже располагаются: сени, техническое помещение, открытая гостиная, столовая и ванная. На втором этаже - две спальни и туалет.

Больше информации и фотографий можно найти на странице портала недвижимости KV.EE.

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