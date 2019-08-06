Охранники Maxima рассказали, почему магазинные воры чувствуют себя безнаказанно

Нарвский охранник, знакомый также с ситуацией в соседних городах, подтвердил, что в Кохтла-Ярве один охранник одновременно обслуживает два магазина. Он рассказал, что в этом городе особенно остро стоит проблема с поиском работников для службы охраны.

“Трудно найти нормальных, ответственных людей, чтобы не пили, чтобы у них была нормальная репутация. И чтобы они могли реально задержать вора - ведь у людей бывает и психологическая проблема с этим”, - рассказал он.

В Нарве, по словам нарвского охранника, проблема с кадрами стоит не так остро, но магазины Maxima X в этом городе охраняются не все дни на неделе. Из-за этого бывают случаи, когда продавцы видят кражу, но охранника, физически способного задержать вора, в магазине сегодня нет.

В этом случае, в полицию передают только записи с видеокамер, надеясь, что ловить вора будут полицейские. В полиции же такой практикой недовольны и считают, что торговая сеть должна иметь достаточно охранников, чтобы предотвращать кражи.

Пресс-служба Maxima Eesti к моменту выхода статьи не ответила на просьбу прокомментировать, считает ли руководство предприятия проблемой небольшое количество охранников.

Наказывать или предотвращать?

Обратившийся в Rus.Postimees охранник из Ида-Вирумаа, в свою очередь, недоволен тем, что даже задержанные с поличным магазинные воры не получают серьезного наказания и поэтому чувствуют себя безнаказанно.

“Если был задержан ребёнок до 14 лет (неважно, на какую сумму была кража), мы обязаны вызвать родителей и отпустить ребенка, просто составив внутренний протокол задержания. Полиция не хочет возится с детьми, так как полиция ничего не может сделать с ними.

Если задержан взрослый человек на краже до 30 €, мы вызываем полицию, составляется протокол, полиция забирает вора. Через некоторое время вора отпускают, и он опять заходит в тот же магазин, в котором его задержали. Из некоторых источников мне стало известно, что полиция, после того как забрала вора, только грозит ему пальцем и говорит, что нельзя так делать. Никакого штрафа или другого наказания нет. Полиции просто не интересно связываться с такими мелкими кражами”.

Собеседник из охраны Maxima в Нарве не согласен с коллегой в том, что воров не наказывают вовсе. Он рассказал, что практически безнаказанными остаются несовершеннолетние воры - штраф за кражу для них обычно не превышает 20 евро, которые платят родители. Какое наказание получит ребенок, по сути, решают родители внутри семьи. Особенно часто школьников ловят на кражах сейчас - во время каникул. Взрослые воры, особенно неоднократно пойманные с поличным, по словам нарвского охранника, платят уже более серьезные штрафы или даже приговариваются к заключению.

В полиции на просьбу прокомментировать слова о слишком мягких наказаниях сообщили, что полицейские действуют в рамках существующего законодательства, а суд может назначить за кражи из магазинов штраф или арест - в зависимости от тяжести проступка.

Анна Тихомирова, старшая по полицейскому участку Кохтла-Ярве, рассказала: что касается детей в возрасте до 14 лет, полиция постоянно сотрудничает со специалистом по делам детей при местном самоуправлении и с социальным работником при школах.

“Если ребёнок попадается, например, на кражах несколько раз, то совместно с другими партнёрами полиция выясняет, что является причиной, - рассказала сотрудница полиции. - Вдруг ребенка кто-то заставляет идти на кражу, или у него дома настолько плохие условия, что ребенок совершает кражу потому, что он голоден?