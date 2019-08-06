Охранники Maxima рассказали, почему магазинные воры чувствуют себя безнаказанно

В воскресенье Rus.Postimees сообщил, что полиция направила в сеть магазинов Maxima письмо с просьбой нанять больше охранников в Кохтла-Ярве. Мелкие кражи в магазинах случаются часто, но во многих случаях в магазине просто не оказывается охраны, которая могла бы задержать вора. Два работника охраны из Maxima рассказали, почему так происходит.
Один охранник на два магазина
Как стало известно из письма Департамента полиции и погранохраны в торговую сеть, за последние полтора года в три магазина сети Maxima в Кохтла-Ярве полицию вызывали 116 раз. Руководитель отдела безопасности Maxima Eesti Таури Сепп сказал на это, что такое количество краж, на самом деле, нельзя назвать большим, и Кохтла-Ярве здесь не выделяется на общем фоне.
Охранник торговой сети Maxima из Ида-Вирумаа обратился в Rus.Postimees и на условиях анонимности рассказал, что с начала 2019 года в охране началось сокращение. Раньше в магазинах Maxima XX работали по два охранника одновременно, один из них наблюдал за залом с помощью камер, а второй - находился в зале или на линии касс. Периодически охранники менялись местами. Потенциальный вор видел, что магазин охраняется.
“С начала этого года в магазинах стали работать по одному охраннику. Охранник не может находится за камерами и одновременно в торговом зале, - рассказал охранник Maxima из Ида-Вирумаа. - Также не забываем тот факт, что охранника могут вызвать на склад для приема товара. Как только охранник покидает комнату охраны, для воров загорается “зеленый свет”. Кассиры и работники зала не будут останавливать вора, это в их обязанности не входит. Охранник, после того как вернулся в комнату охраны, делает видео кражи для передачи в полицию - это его обязанность по приказу начальника охраны”.
По словам охранника, небольшие магазины Maxima X в Кохтла-Ярве и Йыхви часть времени вообще не охраняются, поскольку рабочий день охранников меньше, чем время работы магазина. К тому же, один охранник во время смены контролирует сразу два магазина:
“То есть два часа в одном магазине, допустим по адресу Кескалее, два часа в другом - на Мыйза теэ, - сообщил охранник и добавил. - Раньше такого не было, в каждом магазине Maxima X находился охранник, который начинал свой рабочий день с 08.00 и работал до закрытия. Краж опять-таки было гораздо меньше”.
По словам охранника, ему и его коллегам обещали повысить зарплату после сокращений, но она осталась прежней - 2,73 € “чистыми” в час:
“У охраны нет желания работать за такой тариф. Раньше когда были кроны, выдавали премиальные за задержание вора, сейчас про премии можно забыть”.
Трудно найти ответственных работников
Работник охраны Maxima из Нарвы, который также на условиях анонимности рассказал Rus.Postimees о своей работе, считает, что уровень зарплаты зависит от готовности охранника брать на себя сверхурочную работу. Также и ситуация, когда один охранник обслуживает большой магазин, может объясняться тем, что он попросил себе дополнительную работу.
“Можно заработать 600 евро, а можно и 800, - сказал работник охраны. - Всё зависит от твоего желания больше работать”.
Нарвский охранник, знакомый также с ситуацией в соседних городах, подтвердил, что в Кохтла-Ярве один охранник одновременно обслуживает два магазина. Он рассказал, что в этом городе особенно остро стоит проблема с поиском работников для службы охраны.
“Трудно найти нормальных, ответственных людей, чтобы не пили, чтобы у них была нормальная репутация. И чтобы они могли реально задержать вора - ведь у людей бывает и психологическая проблема с этим”, - рассказал он.
В Нарве, по словам нарвского охранника, проблема с кадрами стоит не так остро, но магазины Maxima X в этом городе охраняются не все дни на неделе. Из-за этого бывают случаи, когда продавцы видят кражу, но охранника, физически способного задержать вора, в магазине сегодня нет.
В этом случае, в полицию передают только записи с видеокамер, надеясь, что ловить вора будут полицейские. В полиции же такой практикой недовольны и считают, что торговая сеть должна иметь достаточно охранников, чтобы предотвращать кражи.
Пресс-служба Maxima Eesti к моменту выхода статьи не ответила на просьбу прокомментировать, считает ли руководство предприятия проблемой небольшое количество охранников.
Наказывать или предотвращать?
Обратившийся в Rus.Postimees охранник из Ида-Вирумаа, в свою очередь, недоволен тем, что даже задержанные с поличным магазинные воры не получают серьезного наказания и поэтому чувствуют себя безнаказанно.
“Если был задержан ребёнок до 14 лет (неважно, на какую сумму была кража), мы обязаны вызвать родителей и отпустить ребенка, просто составив внутренний протокол задержания. Полиция не хочет возится с детьми, так как полиция ничего не может сделать с ними.
Если задержан взрослый человек на краже до 30 €, мы вызываем полицию, составляется протокол, полиция забирает вора. Через некоторое время вора отпускают, и он опять заходит в тот же магазин, в котором его задержали. Из некоторых источников мне стало известно, что полиция, после того как забрала вора, только грозит ему пальцем и говорит, что нельзя так делать. Никакого штрафа или другого наказания нет. Полиции просто не интересно связываться с такими мелкими кражами”.
Собеседник из охраны Maxima в Нарве не согласен с коллегой в том, что воров не наказывают вовсе. Он рассказал, что практически безнаказанными остаются несовершеннолетние воры - штраф за кражу для них обычно не превышает 20 евро, которые платят родители. Какое наказание получит ребенок, по сути, решают родители внутри семьи. Особенно часто школьников ловят на кражах сейчас - во время каникул. Взрослые воры, особенно неоднократно пойманные с поличным, по словам нарвского охранника, платят уже более серьезные штрафы или даже приговариваются к заключению.
В полиции на просьбу прокомментировать слова о слишком мягких наказаниях сообщили, что полицейские действуют в рамках существующего законодательства, а суд может назначить за кражи из магазинов штраф или арест - в зависимости от тяжести проступка.
Анна Тихомирова, старшая по полицейскому участку Кохтла-Ярве, рассказала: что касается детей в возрасте до 14 лет, полиция постоянно сотрудничает со специалистом по делам детей при местном самоуправлении и с социальным работником при школах.
“Если ребёнок попадается, например, на кражах несколько раз, то совместно с другими партнёрами полиция выясняет, что является причиной, - рассказала сотрудница полиции. - Вдруг ребенка кто-то заставляет идти на кражу, или у него дома настолько плохие условия, что ребенок совершает кражу потому, что он голоден?
Но практика показывает, что чаще всего подростки совершают кражу не в одиночку, а группой, и делают они это из-за любопытства. Поэтому, говоря о кражах из магазина, было бы хорошо, если бы руководство магазина продумало, как избежать или уменьшить количество краж. Если в магазине нет охранника, или он не находится на месте постоянно, то схема, которой придерживаются сейчас некоторые магазины – камера слежения производит съемку, через некоторое время работник магазина просматривает запись и только тогда связывается с полицией – ожидаемого результата не даст. Группы подростков снова возвращаются и совершают кражу. Таким образом, важно кражи предотвращать, а не заниматься разрешением последствий”, - считает сотрудница полиции.