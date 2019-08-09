Tele2 предупреждает о мошенниках, выманивающих данные банковских карт

Как сообщает пресс-служба Tele2, интернет-мошенники под видом мобильного оператора призывает клиентов заполнить опросник, что позволит им принять участие в розыгрыше дорогих смартфонов и наушников. В Tele2 заявили, что они не проводят подобных кампаний, поэтому есть основания полагать, что речь идет о мошеннической схеме.
Потенциальную жертву просят заполнить опросник, за что впоследствии обещают разыграть телефоны и наушники Samsungi и Apple. После того как пользователь ответит на все вопросы, его перенаправляют на другую страничку, где просят указать адрес электронной почти, а также данные банковской или кредитной карты. Таким образом мошенники получают доступ к данным карт, чтобы впоследствии заполучить доступ к деньгам владельца карты.
В Tele2 подчеркнули, что связанные с предприятием ссылки всегда содержат название мобильного оператора. Информация об активных кампаниях всегда размещается на официальном сайте компании https://tele2.ee.