Эстония нашла способ избежать штрафа ЕС за переработку мусора

В Эстонии на вторичную переработку попадает лишь 28%, а не предусмотренные правилами ЕС 50% бытовых отходов, и для избежания штрафа со стороны Брюсселя необходимо предпринять дополнительные усилия, поскольку ситуация с утилизацией упаковки из пластика оставляет желать лучшего, пишет Rus.ERR со ссылкой на Äripäev.

По оценке производителей, ситуацию может улучшить повышение тарифов на сбор смешанных бытовых отходов, при котором расходы на проведение реформы лягут на потребителей.