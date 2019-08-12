Эстония нашла способ избежать штрафа ЕС за переработку мусора

Министерство окружающей среды из-за противодействия производителей отказалось от планировавшихся изменений в системе сбора отходов, а для избежания штрафа со стороны ЕС Эстония выиграет пять лет дополнительного времени, внеся изменения в систему учета отходов, которые попадают на вторичную переработку.
В Эстонии на вторичную переработку попадает лишь 28%, а не предусмотренные правилами ЕС 50% бытовых отходов, и для избежания штрафа со стороны Брюсселя необходимо предпринять дополнительные усилия, поскольку ситуация с утилизацией упаковки из пластика оставляет желать лучшего, пишет Rus.ERR со ссылкой на Äripäev.
По оценке производителей, ситуацию может улучшить повышение тарифов на сбор смешанных бытовых отходов, при котором расходы на проведение реформы лягут на потребителей.
Проблемой остается и сбор биоотходов, которые образуют около четверти из ежегодно возникающих в Эстонии 500 000 тонн бытовых отходов, и отдельный сбор которых станет обязательным со следующего года.