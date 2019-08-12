Невероятно: жителю Эстонии вернулись потерянные 3400 евро

Потерявший деньги мужчина как раз нес их в банк. Он даже не надеялся, что вновь увидит утерянные купюры. О найденных деньгах он узнал от своих близких из Ирландии, которые прочитали новость в эстонских СМИ. Сам владелец крупной суммы новость не заметил. Конечно, сейчас он очень счастлив и благодарен человеку, который нашел деньги и отнес их в полицию.