Невероятно: жителю Эстонии вернулись потерянные 3400 евро

В четверг потерянные в Пярну на улице Ринги деньги сегодня вернулись к владельцу. В общей сложности 3400 евро.
Потерявший деньги мужчина как раз нес их в банк. Он даже не надеялся, что вновь увидит утерянные купюры. О найденных деньгах он узнал от своих близких из Ирландии, которые прочитали новость в эстонских СМИ. Сам владелец крупной суммы новость не заметил. Конечно, сейчас он очень счастлив и благодарен человеку, который нашел деньги и отнес их в полицию.
«Мы также благодарим честного человека, который принес нам деньги, - сказала старший специалист Пярнуского полицейского отделения Ляэнеской префектуры Трийн Йыгева. - До обнаружения реального владельца к нам обратились около пяти человек, которые также потеряли деньги, но, к сожалению, речь шла не об их деньгах».