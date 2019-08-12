Пн, 12.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Невероятно: жителю Эстонии вернулись потерянные 3400 евро

Деньги. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

На прошлой неделе найденные в Пярну тысячи евро вернулись к владельцу, сообщает Pärnu Postimees.

В четверг потерянные в Пярну на улице Ринги деньги сегодня вернулись к владельцу. В общей сложности 3400 евро.

Потерявший деньги мужчина как раз нес их в банк. Он даже не надеялся, что вновь увидит утерянные купюры. О найденных деньгах он узнал от своих близких из Ирландии, которые прочитали новость в эстонских СМИ. Сам владелец крупной суммы новость не заметил. Конечно, сейчас он очень счастлив и благодарен человеку, который нашел деньги и отнес их в полицию.

«Мы также благодарим честного человека, который принес нам деньги, - сказала старший специалист Пярнуского полицейского отделения Ляэнеской префектуры Трийн Йыгева. - До обнаружения реального владельца к нам обратились около пяти человек, которые также потеряли деньги, но, к сожалению, речь шла не об их деньгах».

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