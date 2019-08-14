Ср, 14.08.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция просит помощи в поисках 67-летнего мужчины

Полиция просит помощи в поисках 67-летнего мужчины

Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Тыну.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Кейлда 67-летнего Тыну.

По словам близких, Тыну ушел из своего дома на улице Крууза 9 августа и до сих пор не вернулся. Раньше он не уходил из дома на столь длительный срок. У него нет с собой ни телефона, ни лекарств, которые необходимо ежедневно принимать, поэтому он может оказаться в беде.

Обычно Тыну гуляет мало, поэтому маловероятно, что он ушел далеко от дома. Полиция проверила медучреждения и места и места, где обычно бывал Тыно, но безрезультатно.

Приметы Тыну: рост около 165 см, коренастого телосложения. На момент исчезновения был одет в куртку серого цвета и синие джинсы, а на ногах были черные ботинки. Также он обычно носит серую кепку.

Полиция просит всех, кто видел Тыну после 9 августа, позвонить по телефону 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ