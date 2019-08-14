Полиция просит помощи в поисках 67-летнего мужчины

По словам близких, Тыну ушел из своего дома на улице Крууза 9 августа и до сих пор не вернулся. Раньше он не уходил из дома на столь длительный срок. У него нет с собой ни телефона, ни лекарств, которые необходимо ежедневно принимать, поэтому он может оказаться в беде.

Обычно Тыну гуляет мало, поэтому маловероятно, что он ушел далеко от дома. Полиция проверила медучреждения и места и места, где обычно бывал Тыно, но безрезультатно.

Приметы Тыну: рост около 165 см, коренастого телосложения. На момент исчезновения был одет в куртку серого цвета и синие джинсы, а на ногах были черные ботинки. Также он обычно носит серую кепку.