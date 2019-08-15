Контавейт вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Первый сет Контавейт смогла склонить в свою пользу лишь в деватом дейме забрав подачу соперницы, а затем и свою. А вот во втором сете полька сумела оторваться от Контавейт на два гейма, но к середине сета опыт, физические кондиции и мастерство нашей первой ракетки дали о себе знать:- Контавейт смогла сравнять счет, а затем, доведя дело до тай-брейка, выиграть сет 7:6, а вместе с ним и матч.