Эльмар Вахер: несмотря ни на что, завтра я планирую выйти на работу

"Я оказался в положении, когда некоторые политики из действующего правительства заставляют меня уйти по собственному желанию. Сегодня в 14 часов я встретился с министром финансов, который исполняет обязанности министра внутренних дел. Встреча продолжалась пару минут, в ходе встречи министр сделал мне предложение уйти по своему желанию. На встрече я получил две бумаги, эти бумаги у меня с собой", - начал пресс-конференцию Вахер.

По его словам, речь идет об утрате доверия в связи с историей, связанной с Ханнесом Руммом, о чем сам Вахер конкретнее узнал гораздо позже.

В течение дня глава полиции встретился с премьер-министром Юри Ратасом, в ходе встречи он поделился своим виденьем случившегося. "Чтобы продолжать работу в своей должности, мне нужно доверие премьера, а также его поддержка", - заявил Вахер. На вопрос журналиста, каким образом тот намерен заручиться поддержкой премьера, Вахер ответил, что за комментарием следует обращаться непосредственно к главе правительства.

Также, Вахер добавил, что Юри Ратас выслушал его, понял и сказал, что сегодня они еще обсудят все детали.