Мартин Хельме: понимаю негодование премьер-министра и признаю свою ошибку

«Конечно, в связи со сложившейся в политике паникой, я должен признать, что совершил ошибку, так быстро и решительно вмешавшись в должность другого министра. Я обсудил данную тему с министром внутренних дел, но не с премьер-министром. Стоит признать, что это не очень корректно, я понимаю негодование Юри Ратаса и извиняюсь перед ним. Всю свою жизнь буду учиться", - отметил Хельме.