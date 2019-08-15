Мартин Хельме: понимаю негодование премьер-министра и признаю свою ошибку

Министр финансов Мартин Хельме, требуя отставки генерального директора полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера, признался в социальных сетях, что допустил ошибку и извиняется перед премьером, сообщает Postimees.
«Конечно, в связи со сложившейся в политике паникой, я должен признать, что совершил ошибку, так быстро и решительно вмешавшись в должность другого министра. Я обсудил данную тему с министром внутренних дел, но не с премьер-министром. Стоит признать, что это не очень корректно, я понимаю негодование Юри Ратаса и извиняюсь перед ним. Всю свою жизнь буду учиться", - отметил Хельме.
Ратас сообщил, что в мае 2018 года правительство утвердило Эльмара Вахера генеральным директором Департамента полиции и пограничной охраны на новый срок, и что он доверяет г-ну Вахеру в качестве генерального директора и не собирается искать нового начальника полиции. "Я остаюсь при своем мнении и сегодня", - заявил премьер-министр.