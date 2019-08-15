Март Хельме: у нас не может быть доверительного сотрудничества с главой полиции

По словам министра, предвыборным обещанием EKRE было создание резерва внутренней обороны Министерства внутренних дел и реорганизация пограничной охраны.

Март Хельме заявил, что переоценил скорость бюрократических процедур, особенно в отпуске. "В настоящее время прилежные чиновники работают над составлением юридически неоспоримого документа и с какой скоростью он будет составлен - во время моего отпуска или когда я вернусь на работу в следующую среду - я не могу сказать. То, что это случится в любом случае, уже понятно", - отметил Хельме в интервью Postimees.

В качестве причин он указал, что у Министерства не может быть никакого доверительного сотрудничества с Вахером после того, как тот фактически воткнул министру нож в спину. "Никто не давал Вахеру никаких инструкций или распоряжений - как он пытался объяснить мне. Особенно стыдно лгать мне в лицо, как будто я дал ему несколько распоряжений об увольнении полиции. Это особенная наглость!", - заявил Март Хельме.