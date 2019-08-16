Пт, 16.08.2019
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  • Эстония
  • Профсоюз сотрудников полиции выразил поддержку гендиректору полиции Эльмару Вахеру

Профсоюз сотрудников полиции выразил поддержку гендиректору полиции Эльмару Вахеру

Март Хельме и Эльмар Вахер.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

Профсоюз сотрудников полиции выразил поддержку генеральному директору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру, ставшему объектом критики со стороны министров из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). По оценке профсоюза, информирование со стороны Вахера по персональным и кадровым вопросам происходило до сего времени корректно.

Как отмечается в переданном заявлении, профсоюз работников полиции всегда считал важным, что обо всех новостях, касающихся служащих, руководство департамента в первую очередь информирует своих работников, лично или посредством внутренних сетей — и только потом сообщает общественности.

Профсоюз об этом договорился и с генеральным директором Департамента полиции и погранохраны.

«Публикация во внутренних сетях Департамента полиции и погранохраны о возможных урезаниях бюджета ведомства, о предполагаемых сокращениях была адресована работникам департамента, а затем стала и достоянием гласности. В публикации разъяснялось, что на сегодня еще нет ясности относительно реальных урезаний бюджета департамента и по этой же причине нет и окончательного решения о сокращениях личного состава. Подобный порядок вещей находится в соответствии с действующей договоренностью между профсоюзом и генеральным директором департамента — и у профсоюза нет претензий к поведению генерального директора», - отмечается в заявлении профсоюза.

Профсоюз сотрудников полиции выразил озабоченность по поводу поведения министров финансов и внутренних дел.

«В соответствии с опубликованной информацией поведение министров по отношению к генеральному директору Департамента полиции и погранохраны не вписывается в традиции западного культурного пространства, но свойственно скорее происходящему в тоталитарном обществе. Профсоюз считает, что подобное поведение не является этичным и ни один руководитель не имеет права вести себя так со своим подчиненным вне зависимости от занимаемой им должности», - подчеркивается в заявлении профсоюза.

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