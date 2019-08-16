Луми о ситуации в правительстве: мы видим крайне нелепый случай

По его оценке, премьер-министр постоянно оказывается в сложной ситуации, когда коалиционные министры начинают солировать: «В таком случае всегда есть две возможности – попытаться снять напряжение, или отправиться на автомобиле в Кадриорг. В данный момент премьер выбрал путь – попытаться восстановить в коалиции трудовой мир».

Отт Луми не смогу предсказать дальнейшие шаги отца и сына Хельме. Он считает, что в самой сложной политической ситуации оказался сейчас Мартин Хельме: «Он поступил незаконно, пытаясь принять решение, которое находится в компетенции всего правительства. Более того, он попытался это сделать с позиции замещающего. Можно предположить, что огонь оппозиции сосредоточится, прежде всего, на нем».

Что касается вопроса, было ли случившееся с Вахером ошибкой семьи Хельме, или заранее спланированным политическим шагом, то, по оценке Луми, речь идет и о том, и о другом одновременно. Луми не смог дать оценку, кто мог бы и должен был бы уйти из правительства: «Я не эксперт по этике, я – политический эксперт».