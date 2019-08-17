Фото: мотоцикл вылетел с дороги и загорелся

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, по предварительным данным, 38-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki ZX-10R Ninja ехал со стороны Рынгу в сторону Вильянди, когда по неизвестной причине на пологом повороте налево вылетел с дороги и врезался в дорожный знак. В результате столкновения мотоцикл оказался в поле и загорелся. На месте происшествия нет следов торможения. На месте ДТП дорога асфальтированная, она была сухой. Шины мотоцикла соответствуют требованиями.