Организаторы акции в Гонконге насчитали почти полмиллиона митингующих

В начале мероприятия со сцены показали десятиминутный видеоролик со сценами нападения на сотрудников правоохранительных органов и задержаний во время протестных акций, которые проходят в Гонконге в последние месяцы. Некоторые митингующие пришли на акцию с флагами КНР.

Параллельно прошел митинг учителей, который, по оценке полиции, собрал 8,3 тысячи участников, тогда как организаторы сообщили о 22 тысячах собравшихся, пишет Reuters.

Массовые акции протеста начались в Гонконге в июне, поводом стал законопроект об экстрадиции в Китай. На фоне митингов власти отложили рассмотрение документа на неопределенный срок, но демонстранты требуют полностью отказаться от этой идеи.