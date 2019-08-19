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  • Внедорожник с эстонскими номерами на огромной скорости совершил аварию в Хельсинки, водитель скрылся

Внедорожник с эстонскими номерами на огромной скорости совершил аварию в Хельсинки, водитель скрылся

23. oktoober 2018 , Eesti, Lääne-Virumaa, ARKNA liiklus, sõidutee, maantee Fotol: Ristmik Arknal Foto: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

ФОТО: Meelis Meilbaum /

В Хельсинки превысивший скорость автомобилист столкнулся с двумя столбами ограждения, после чего сбежал с места аварии. 

ДТП случилось в воскресенье около 6 часов вечера в районе Каннельмяки.

Полиция Хельсинки сообщила изданию Ilta Sanomat, что внедорожник с эстонскими регистрационными номерами ехал со значительной скоростью и столкнулся с ограждениями на обочине дороги.

В результате аварии машина получила значительные повреждения.

Читатель газеты сообщил, что ехал в одном из рядов, когда нарушитель пронесся мимо него на большой скорости, при том, что на данном участке действовало ограничение в 80 км/ч.

"Машина ехала очень быстро, возможно, со скоростью 150 км/ч, если не быстрее", - сказал он.

Очевидец ДТП сообщил, что подушки безопасности во внедорожнике сработали, но внутри машины уже никого не было видно. "Я позвонил в центр скорой помощи, который сказал, что полицейские уже в пути", - добавил он.

Водитель подозревается в серьезном нарушении безопасности дорожного движения. По данным полиции, два человека скрылись с места происшествия, и полиция еще не нашла их.

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