Внедорожник с эстонскими номерами на огромной скорости совершил аварию в Хельсинки, водитель скрылся

В Хельсинки превысивший скорость автомобилист столкнулся с двумя столбами ограждения, после чего сбежал с места аварии.
ДТП случилось в воскресенье около 6 часов вечера в районе Каннельмяки.
Полиция Хельсинки сообщила изданию Ilta Sanomat, что внедорожник с эстонскими регистрационными номерами ехал со значительной скоростью и столкнулся с ограждениями на обочине дороги.
В результате аварии машина получила значительные повреждения.
Читатель газеты сообщил, что ехал в одном из рядов, когда нарушитель пронесся мимо него на большой скорости, при том, что на данном участке действовало ограничение в 80 км/ч.
"Машина ехала очень быстро, возможно, со скоростью 150 км/ч, если не быстрее", - сказал он.
Очевидец ДТП сообщил, что подушки безопасности во внедорожнике сработали, но внутри машины уже никого не было видно. "Я позвонил в центр скорой помощи, который сказал, что полицейские уже в пути", - добавил он.
Водитель подозревается в серьезном нарушении безопасности дорожного движения. По данным полиции, два человека скрылись с места происшествия, и полиция еще не нашла их.