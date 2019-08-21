В строительство Rocca Ärimaja будет инвестировано четыре миллиона евро

Расположенное в Таллинне на променаде Рокка-аль-Маре здание будет реконструировано и в начале 2020 года откроется под именем Rocca Ärimaja. Развитием проекта занимается принадлежащая предпринимателю Сонни Асвани компания Rocca Investments AS, а общий размер инвестиций составит порядка четырех миллионов евро.
«Расположенное возле приморской магистрали здание представляет собой привлекательный сегмент офисной недвижимости, расположенной за пределами центра города, который характеризуют хорошая доступность, большая парковка и удобные возможности использования общественного транспорта», - сказал представитель Rocca Investments Урмас Рейманд.
Здание, находящееся рядом с променадом, соединяющим Какумяэ и пляж Штромки, было построено в 1998 году. Его архитектором был Райво Пуусепп, который также является и автором нового архитектурного решения. Генеральный подрядчик реконструкции здания – Mitt & Perlebach OÜ, а консультантом по недвижимости выступает BPT Real Estate AS.
Магазины откроются в декабре
После реконструкции площадь арендных помещений в расположенном по адресу Палдиское шоссе, 96 здании Rocca Ärimaja составит около 4300 квадратных метров. На первом этаже расположатся торговые площади – уже в декабре этого года там откроют магазины Softrend и работавший в здании с самого начала Hawaii Express.
На втором и третьем этажах расположатся предусматривающие различные решения офисы разной площади. В ходе реконструкции по-новому станут выглядеть как фасад, так и внутренние помещения, а на третьем этаже будет открыта терраса общего пользования.
Реконструкция Rocca Ärimaja началась, и первые арендаторы смогут въехать в здание уже в начале 2020 года. Здание располагает сотней парковочных мест для арендаторов и посетителей. «Мы также учитываем, что все больше работников и гостей предпочитают ездить на велосипедах, и будут добираться сюда по велодорожкам и из других районов города», - добавил Рейманд.