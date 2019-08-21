В строительство Rocca Ärimaja будет инвестировано четыре миллиона евро

«Расположенное возле приморской магистрали здание представляет собой привлекательный сегмент офисной недвижимости, расположенной за пределами центра города, который характеризуют хорошая доступность, большая парковка и удобные возможности использования общественного транспорта», - сказал представитель Rocca Investments Урмас Рейманд.

ФОТО: Rocca Investments AS

Здание, находящееся рядом с променадом, соединяющим Какумяэ и пляж Штромки, было построено в 1998 году. Его архитектором был Райво Пуусепп, который также является и автором нового архитектурного решения. Генеральный подрядчик реконструкции здания – Mitt & Perlebach OÜ, а консультантом по недвижимости выступает BPT Real Estate AS.

Магазины откроются в декабре

После реконструкции площадь арендных помещений в расположенном по адресу Палдиское шоссе, 96 здании Rocca Ärimaja составит около 4300 квадратных метров. На первом этаже расположатся торговые площади – уже в декабре этого года там откроют магазины Softrend и работавший в здании с самого начала Hawaii Express.

На втором и третьем этажах расположатся предусматривающие различные решения офисы разной площади. В ходе реконструкции по-новому станут выглядеть как фасад, так и внутренние помещения, а на третьем этаже будет открыта терраса общего пользования.