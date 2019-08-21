Ср, 21.08.2019
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  • В больнице скончалась женщина, попавшая на прошлой неделе в ДТП

В больнице скончалась женщина, попавшая на прошлой неделе в ДТП
Полиция ищет очевидцев

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Kenno Soo

Сегодня в больнице скончалась 39-летняя женщина, которая 12 августа получила травмы в результате ДТП на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна.

На 31-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в волости Ляэне-Харью управлявшая автомобилем Ford Galaxy 39-летняя женщина съехала с дороги вправо в кювет, врезавшись в дерево, около 12:32. 

Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются. 

Полиция просит очевидцев происшествия связаться с ней по телефону 612 3000 или послать сообщение на pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году в ДТП в Эстонии погибло 39 человек. 

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