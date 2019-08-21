В больнице скончалась женщина, попавшая на прошлой неделе в ДТП

На 31-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в волости Ляэне-Харью управлявшая автомобилем Ford Galaxy 39-летняя женщина съехала с дороги вправо в кювет, врезавшись в дерево, около 12:32.

Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Полиция просит очевидцев происшествия связаться с ней по телефону 612 3000 или послать сообщение на pohja.lmt@politsei.ee.