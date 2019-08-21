Ср, 21.08.2019
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Литва должна заплатить Евросоюзу дополнительно 114 млн евро

Leedu lipp.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В этом году Литве придется заплатить в бюджет Европейского союза дополнительно 114 млн евро. Правительство собирается выделить эту ​​сумму из заемных средств государства.

Как сообщает Министерство финансов, на взносы Литвы в бюджет ЕС в этом году было предусмотрено 385 млн евро, однако после представления в Европейскую комиссию пересмотренного бюджета ЕС на 2019 год  эта сумма увеличилась до 481,5 млн евро.

Вклад Литвы увеличился в связи с пересчетом балансов налога на добавленную стоимость и валового внутреннего продукта.

Дополнительные средства также намечено выделить и в соответствии с исправленным бюджетом ЕС на 2018 год, который увеличил взнос Литвы на 15,1 млн евро из-за того, что была отсрочена процедура принятия бюджета учреждениями ЕС, и выплаты были произведены из средств взносов 2019 года.

Также были оценены возможные колебания в сборе уплачиваемых в бюджет ЕС таможенных пошлин.

По утверждению Минфина, дополнительные средства необходимо внести до 2 сентября.

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